Eis 9 maanden cel voor wietplantage met 3700 planten Harkema

di 05 oktober 2021 15.40 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag negen maanden cel geëist in de strafzaak tegen een 33-jarige inwoner van Kootstertille. De man wordt ervan verdacht nauw betrokken te zijn geweest bij een omvangrijke wietplantage in een loods aan de Reitsmastrjitte in Harkema.

Grotere actie van de politie

In die loods trof de politie in juni 2019 meer dan 3700 wietplanten aan en 432 potten met afgeknipte planten. De inval in de loods maakte deel uit van een grotere actie waarbij de politie Fryslân twaalf verschillende locaties doorzocht. Er werden drie grote kwekerijen opgerold, waaronder die van de hoofdverdachte, een inwoner van Terherne. De plantage in het watersportdorp was ondergebracht op een jachtwerf.

Overall met DNA

De loods in Kootstertille was de grootste van de drie en werd gehuurd door de 33-jarige verdachte. Die beweerde dat hij de loods had onderverhuurd. Officier van justitie Annemieke Kemkers geloofde dat verhaal niet: in de loods lag een overall met DNA van de verdachte en op camerabeelden zou te zien zijn dat de man verschillende keren bij de loods is geweest. Dat bestreed de Tilster niet, alleen zou hij zijn auto regelmatig voor de loods geparkeerd hebben omdat hij in een andere loods moest zijn.

Zaak veel groter gemaakt dan hij is

De simkaart van het alarm van de loods was volgens de officier gekoppeld aan de telefoonnummers van de 33-jarige, zijn 35-jarige partner en zijn vader (56). Dat bewijst niets, redeneerde advocaat Tjalling van der Goot. De verdachte had in zijn visie alleen maar als katvanger gefungeerd voor de werkelijke huurder van de loods. Van der Goot stelde dat de zaak “van het begin af aan veel groter is gemaakt dan hij is”.

Geen bewijs voor witwassen

De officier vorderde vrijspraak voor de partner van de Tilster. De vrouw was gedagvaard voor witwassen, er was bij een huiszoeking contant geld gevonden. Kemkers vond dat er geen bewijs was dat dat geld een criminele herkomst had. De vader was gedagvaard omdat hij een kilo hennepafval in huis had en hij zou apparatuur in een schuur hebben staan die gebruikt kan worden in een hennepplantage. Voor hem eiste de officier een werkstraf van 150 uur en drie maanden cel voorwaardelijk.

Slecht te spreken over optreden politie

De politie ging er vanuit dat er eenmaal is geoogst in de loods aan de Reitsmastrjitte. Het geld dat is verdiend met de verkoop van wiet, volgens een berekening van de politie ruim 264.000 euro, zou de Tilster moeten terugbetalen. De verdachten waren slecht te spreken over het optreden van de politie. Toen ze werden aangehouden zou er bovenmatig veel geweld zijn gebruikt. De vrouw zou van de trap zijn getrokken terwijl ze haar jonge kind in de armen had. “Je wordt behandeld als een hele grote crimineel”, zei de vader daarover.

De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.