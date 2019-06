Kwekerij met 3700 plantjes opgerold in Harkema

Publicatie: ma 03 juni 2019 14.49 uur

HARKEMA - In een oude Spinder-loods aan de Reitsmastrjitte in Harkema heeft de politie maandagochtend een hennepkwekerij met 3726 plantjes opgerold. De kwekerij in Harkema is één van twaalf panden in Friesland die zijn doorzocht. De acties zijn het resultaat van een langlopend onderzoek naar de productie van hennep. Ook een hennepkwekerij in Wildervank leidde naar de hoofdverdachte uit Terherne.

De kwekerij in Harkema was professioneel opgezet en vakkundig weggewerkt. Eerst moest een elektrische deur geopend worden en de kwekerij bevond zich vervolgens achter andere deuren. De plantjes werden via een professionele installatie voorzien van water. De plantjes werden in Terherne gekweekt om vervolgens de stekjes te laten groeien in de loods in Harkema.

Ook in Drachten werd een kwekerij met 800 plantjes opgerold. In twee woningen in Leeuwarden vonden agenten kwekerijen van elk ongeveer 280 planten.

Er werden maandag drie personen aangehouden. Dit betreft een 47-jarige man uit Terherne die de spin in het web van de organisatie zou zijn. Hij wordt verdacht van grootschalige teelt en handel in hennepstekken. In zijn bedrijfsruimte vonden agenten duizenden stekken bedoeld voor hennepteelt.

Tegelijkertijd viel de politie twee growshops in Heerenveen en Leeuwarden binnen. Daar vond men apparatuur voor de hennepteelt zoals licht- en afzuiginstallaties en voeding voor hennep. In Leeuwarden vonden agenten ook stekken. Vanuit die growshops werden de stekken en apparatuur doorgeleverd aan hennepkwekerijen. In de bedrijven werden een man van 33 jaar uit Leeuwarden en een man van 27 jaar uit Noardburgum aangehouden.

De politie nam op verschillende locaties ook zes auto's en contant geld in beslag. Ook onderzoekt de politie de financiële administratie van de verdachten.

