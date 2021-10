Friese black metalband Kjeld presenteert nieuw album

di 05 oktober 2021 11.11 uur

DRACHTEN - De metalband Kjeld presenteert zaterdag 16 oktober haar nieuwe album in Poppodium Iduna in Drachten. Eerder dit jaar bracht de trots van de Friese black metal hun tweede volledige plaat Ôfstan uit. De bandleden zijn woonachtig in Noordoost Friesland.

De mannen van Kjeld zullen in Drachten de volledige plaat gaan spelen en dat betekent negen gloednieuwe nummers aan onvolprezen black metal van de bovenste plank. Strakke, ratelende drumpartijen, furieuze riffs en de felle, Friestalige vocalen van Skier en dat alles op topniveau. In vergelijking met voorganger Skym uit 2015 is er de nodige diepgang toegevoegd, ook middels atmosferische passages en flarden aan toetsen.

Locatie: Poppodium Iduna te Drachten

Datum: zaterdag 16 oktober 2021

Tijd: 20:00 uur

Ticketprijs: € 10,00 (vvk)/ €12,50 (deur)

Meer info:

www.iduna.nl