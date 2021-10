Boekhouder zou 4 ton achterover hebben gedrukt - eis 14 maanden cel en beroepsverbod

di 28 september 2021 16.30 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tegen een 53-jarige boekhouder uit Drachten veertien maanden cel en een beroepsverbod voor twee jaar geëist. De man zou vanaf 2008 tot maart 2017 van zijn werkgever, een assurantiekantoor in Leeuwarden, vele tienduizenden euro’s achterover hebben gedrukt.

Extra salaris toebedeeld

In krap tien jaar tijd zou de Drachtster meer dan vier ton van zijn werkgever achterover hebben gedrukt. Dat zou zijn gebeurd door overboekingen naar de privérekening, privébetalingen van de bedrijfsrekening en extra salaris dat de boekhouder zich eigenhandig zou hebben toebedeeld.

Kantoor geld geleend voor overname

Over het extra salaris zei de Drachtster dat hij vond dat hij er recht op had, omdat hij alles op financieel gebied alleen moest doen. Bovendien zou zijn werkgever er wel degelijk van op de hoogte zijn geweest. Ook zou hij het kantoor geld hebben geleend voor de overname van een ander bedrijf. De bedragen die hij van de bedrijfsrekening had gehaald moesten gezien worden als aflossing van de lening.

Ben de pineut

Van die leningen was niets op papier gekomen, constateerde rechtbankvoorzitter Willem Sikkema. "Nog geen snipper, dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. U bent boekhouder en u gaat het niet hebben over een aflossingsschema?" Volgens de verdachte was het "de bedrijfscultuur" om niks op schrift vast te leggen. "Maar nu ben ik daardoor wel de pineut."

In civiele procedure veroordeeld

Hij bestreed dat hij bezig was geweest met zelfverrijking ten koste van het kantoor. De oud-werkgever had bij de politie verklaard dat hij alle zeilen bij heeft moeten zetten om het kantoor van de ondergang te redden. De Drachtster is in een civiele procedure bij verstek veroordeeld: de uitspraak was dat hij 412.000 euro moet terugbetalen. In de strafzaak had hij geen advocaat, hij kon het gevraagde voorschot niet betalen.



De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak.