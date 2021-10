Shovel uitgebrand in Oosterwolde

ma 27 september 2021 13.38 uur

OOSTERWOLDE - Een shovel is maandag in brand gevlogen aan de Venekoten in Oosterwolde. De brand brak rond 10.55 uur uit. De brandweer van Oosterwolde kwam ter plaatse om het vuur te doven.

De oorzaak van de brand is onbekend. De brand brak uit in het motorcompartiment van de shovel. De weg was tijdens de brand afgesloten voor het doorgaande verkeer.

