Man rijdt onder invloed en met geschorst rijbewijs

vr 24 september 2021 17.45 uur

DOKKUM - Een automobilist is vrijdagmiddag door de politie aangehouden omdat hij onder invloed achter het stuur had gezeten. Bovendien reed de man met een geschorst rijbewijs.

De bestuurder werd omstreeks 15.30 uur aan de Harddraversdijk in Dokkum gecontroleerd. Agenten hebben de auto ter plaatse ook doorzocht. Het voertuig is later door de politie in beslag genomen.