OM eist 21 maanden cel voor serie diefstallen (elektrische) fietsen

vr 24 september 2021 16.22 uur

HAULERWIJK - GRONINGEN (ADP) - Voor een serie diefstallen van (elektrische) fietsen en auto-inbraken is tegen een 30-jarige Poolse man een celstraf van 21 maanden geëist. Volgens de officier van justite was de man van augustus 2020 tot eind maart op constante rooftocht in Noord-Drenthe, Friesland en Groningen.

De man werd in maart in een recreatiewoning in Norg aangehouden. De politie kwam daar vanwege geluidsoverlast. Ze agenten zagen in een tent zeven elektrische fietsen staan, die kort daarvoor waren gestolen. De fietsen stonden niet op slot en het sleuteltje ontbrak. In de witte bestelbus van de man vonden de agenten meer goederen, die van diefstal afkomstig waren.

Inladen en weg

De poltie trok de aangiftes na van gestolen fietsen in Noord-Nederland en bekeken de aanwezige camerabeelden. Daarop was telkens te zien hoe een witte bestelbus bij een fiets parkeerde. De tweewieler werd ingeladen en de bus reed weer weg. In de woning van de man vonden de agenten ook kledingstukken die leken op de kledij van de dief op de filmbeelden. De man had ook navigatiesystemen en persoonlijke spullen in zijn bezit die afkomstig waren van auto-inbraken.

Op zijn telefoon stonden foto’s van fietsen die als gestolen waren opgegeven. Uit de telefoongegevens blijkt dat hij telkens in de buurt was van een diefstal in Norg, Kommerzijl, Haulerwijk en Tolbert. De man ontkent en neemt volgens de aanklaagster een liegende houding aan. De Pool heeft een 21 pagina tellend strafblad op zijn naam staan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.