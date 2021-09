Eis twee jaar cel voor betrokkenheid bij xtc-lab Suwâld

do 23 september 2021 20.15 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 31-jarige inwoner van Roden die nauw betrokken zou zijn geweest bij de productie van xtc en speed in een drugslab in een afgelegen boerderij in Suwâld is donderdag twee jaar cel geëist. De zaak tegen een medeverdachte, een 36-jarige Groninger, werd aangehouden.

Sneltest halen

De Groninger had 's ochtends zijn advocaat gebeld. Hij was ziek, had hij al hoestend verteld. De advocaat adviseerde om een sneltest te halen, daarna had hij niks meer van zijn cliënt gehoord. Omdat de Groninger per se bij de behandeling wilde zijn, besloot de rechtbank zijn zaak uit te stellen. De zaak tegen de Rodenaar ging wel door. Hij stond terecht bijna vier jaar nadat het drugslab was ontdekt.

77 wietplanten

In de tussentijd zijn er pro forma-zittingen geweest en inmiddels zijn alle verdachten op vrije voeten, inclusief de eigenaar van de boerderij. Een anonieme bron had medio 2017 via Meld Misdaad Anoniem (MMA) gemeld dat er in de boerderij aan de Ald Miede hennep werd geteeld. Een juiste melding, zo bleek op 12 december 2017, toen de politie na het nodige vooronderzoek een inval deed. Er stonden 77 wietplanten. Twee jaar eerder had er ook al een hennepkwekerij in de boerderij gezeten.

Oranje tuinslang

Bij de doorzoeking van het pand ontdekte een agent een oranje tuinslang die naar de schuur liep. De slang leidde rechtstreeks naar een laboratorium voor synthetische drugs. Op basis van de aangetroffen apparatuur en grondstoffen was de schatting dat het lab voldoende capaciteit had om 1,4 tot 2,3 miljoen pillen te produceren. Suwâld was destijds het grootste drugslab dat ooit in Friesland was gevonden.

30 dagen cel voor eigenaar

De toen 43-jarige eigenaar van de boerderij werd aangehouden. De man zei van geen lab te weten. Uiteindelijk is hij wel veroordeeld: op 31 oktober 2018 kreeg hij 30 dagen cel.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar geëist, maar de rechtbank oordeelde dat niet bewezen kon worden dat de man wist dat er in zijn schuur drugs werden gefabriceerd. Hij had zijn straf al in voorarrest uitgezeten.

IBC-containers

De politie had nog drie personen opgepakt: naast de Groninger en de Rodenaar ging het om een toen 35-jarige inwoner van Assen. Zijn zaak wordt waarschijnlijk behandeld door de rechtbank in zijn woonplaats. De Rodenaar beweerde dat hij alleen spullen – zogeheten IBC-containers – naar de boerderij had gebracht en oude tafels en stoelen naar de stort had gebracht. Een niet onaanzienlijk deel van het bewijs haalde de politie uit beelden van bewakingscamera’s die op de boerderij waren aangebracht.

Grotere rol gehad

De Rodenaar herkende zichzelf op twee verschillende dagen. De politie had hem veel vaker op de beelden gezien. Officier van justitie Annemieke Kemkers was ervan overtuigd dat de Rodenaar een veel grotere rol heeft gehad in het drugslab dan hijzelf wilde toegeven. In de schuur waren huishoudhandschoenen gevonden met zijn DNA. Handschoenen die volgens Kemkers waren gebruikt "door iemand die midden in het productieproces zat". De man heeft 108 dagen in voorarrest gezeten. Als de rechtbank de eis van de officier volgt, dan gaat hij terug naar de gevangenis.

De uitspraak is over twee weken.