Bodembedekkers bestellen en andere handige tips voor de tuin

do 23 september 2021 11.45 uur

DOKKUM - Is het de hoogste tijd om de tuin aan te pakken? Het is altijd leuk om hiermee bezig te zijn, toch? Of wil je het liefst zo snel mogelijk alles klaar hebben, zodat je alleen nog maar hoeft te genieten van het weer? Hoe het ook zij, met een aantal tips heb je de tuin zo weer piekfijn in orde gemaakt. Je kunt er dan lekker lang van genieten en ook als je wat minder onderhoud wil, zijn er genoeg opties om er groen bij te zitten. Wij geven een aantal handige tips.

Klimop en bodembedekkers

Wil je niet te veel werk aan je tuin hebben, maar wel in het groen zitten? Gelukkig zijn er heel wat tuinplanten die lekker doorgroeien, zonder dat je ze elke keer hoeft bij te snoeien. Zo heb je in één seizoen al bijna een groene schutting als je hier Klimop tegenaan zet bijvoorbeeld. Klimop is één van de meest verkochte planten van Nederland. Je ziet ze echt in heel veel tuinen! Ze zijn relatief goedkoop en je hebt er jaren plezier van.

Een andere plant die ook lekker hard groeit en weinig onderhoud vergt, is de bodembedekker. Een bodembedekker is een lage plant die zich over de bodem van de tuin verspreid. Ook hier heb je weinig onderhoud aan, maar krijg je er wel veel groen voor terug. De bodembedekker is ook ideaal als je last hebt van katten die in je tuin poepen.. Ze zullen er niet snel gaan poepen, omdat de planten in de weg zitten. Dit is dus een groene oplossing (letterlijk) voor dit probleem!

Een hoekje met zon

Het is altijd goed om te kijken waar je de meeste zon in de tuin hebt. En ook waar de zon misschien wel het langst blijft! Zo heb je misschien een heerlijk hoekje in de achtertuin waar de zon het laatst komt, het is dan juist fijn om hier een zithoek te maken bijvoorbeeld! Zo kun je aan het eind van de dag heerlijk genieten van de laatste zonnestralen. En mocht het wat kouder zijn, in bijvoorbeeld de herfst, dan kun je er ook voor kiezen om er een open haard te plaatsen! Zo kun je met een dekentje en de open haard aan nog weken genieten van de tuin.

Planten in potten zijn handig

Planten in potten zijn de oplossing als je niet echt groene vingers hebt. Je kunt kiezen voor vaste planten of seizoen planten, aan jou de keuze. Door ze in een pot te zetten, weet je in elk geval dat ze niet gaan woekeren. Ook kun je de plant dan neerzetten waar je zelf wil. Het is leuk om een paar potten op het terras te zetten bijvoorbeeld.

