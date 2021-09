Verwarde man bonkt op ramen

vr 10 september 2021 12.30 uur

DRACHTEN - Een verwarde man is vrijdagochtend door de politie aangehouden nadat hij zich vervelend gedroeg in Drachten. Bewoners van de Stelpswyk zagen dat de man op ramen bonkte. Ook probeerde hij portieren van afgesloten auto's te openen.

De politie is met drie eenheden ter plaatse gekomen. Agenten troffen de man aan in korte broek. De rest van zijn kleding werd in een speeltuinje gevonden. De man is door de politie meegenomen naar het bureau. Voor zover bekend is er verder niets kapot gemaakt of beschadigd.