Tank met pech op A7 bij Beetsterzwaag

di 07 september 2021 15.18 uur

BEETSTERZWAAG - Het betrof maandagochtend een bijzondere melding voor de politie. Er stond namelijk een tank met pech langs de A7 bij Beetsterzwaag. De agenten ging daarop naar de plek om te kijken of ze konden assisteren.

De tank had door onbekende oorzaak pech en is later opgehaald door Defensie zelf. De gewone takelwagen kon deze keer achterwege blijven. Een aantal militairen is een tijdje bij de tank gebleven totdat er vervoer was.

Combat voertuig

De echte benaming van het voertuig betreft: Combat Vehicle 90. Het is een infanteriegevechtsvoertuig van de landmacht. De CV90 kan infanteristen van en naar het front brengen en zelf actief deelnemen aan het gevecht. Het voertuig beschikt hiervoor over een 35 mm-snelvuurkanon en zware bepantsering. Het kan 7 volledig bepakte militairen meenemen.

Militaire oefening

Het leger was vermoedelijk in alle vroegte onderweg naar De Marnewaard waar van 5 tot 13 september een oefening van de Koninklijke Landmacht wordt gehouden. Daarbij worden grote rups- en wielvoertuigen ingezet.

