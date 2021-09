Belgische krijgt werkstraf voor poging tot zakkenrollen

ma 06 september 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige vrouw uit België (Antwerpen) is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor een poging tot zakkenrollerij. De vrouw probeerde op 11 maart op slinkse wijze bij de Aldi in Drachten iets uit een tas die in een winkelkar te stelen.

Sjaal om de hand

Een getuige zag waar de vrouw mee bezig was en waarschuwde het winkelpersoneel. Bij de kassa werd de Belgische aangehouden. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw, met een sjaal om de hand, probeerde de rits van een tas die in een winkelwagentje lag openen.

Listige poging tot zakkenrollerij

Het was volgens officier van justitie Ger Strootker een listige poging tot zakkenrollerij: de sjaal moest het geluid van het openritsen van de tas dempen. Daarmee werd volgens de officier ook meteen duidelijk dat de vrouw wel degelijk van plan was om iets uit de tas te stelen.

Uit angst voor betrapping gestopt

De Belgische beweerde zelf dat ze terwijl ze bezig was tot inkeer kwam. “Ik besefte op dat moment wat ik deed, weet niet wat me bezielde’, verklaarde de oorspronkelijk in Bulgarije geboren verdachte met de hulp van een tolk. De officier stelde dat de vrouw uit angst voor betrapping was gestopt: ze was al even bezig de tas open te maken en de getuige was in aantocht.

Geen mobiel banditisme

Om te kunnen spreken van mobiel banditisme – buitenlanders die naar Nederland komen om diefstallen te plegen – dat ging de officier net iets te ver. Maar Strootker vond wel dat er sprake was van een poging tot zakkenrollerij.

Niet naar de gevangenis

Omdat de vrouw in België woont en omdat de taal problemen zou kunnen opleveren bij de uitvoering van een werkstraf, eiste de officier vijf weken cel. Het ging rechter Gustaaf Wijnands iets te ver om de Belgische meteen naar de gevangenis te sturen. De rechter veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 100 uur.