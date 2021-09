Smallingerland blijft inzetten op nieuwe vaarweg

do 02 september 2021 14.06 uur

DRACHTEN - Smallingerland blijft zich vol inzetten voor een nieuw tracé van de vaarweg naar Drachten. Christenunie-raadslid Klaas van Veelen had tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in juni het idee gekregen dat het college andere ideeën had, maar daar is geen spreke van.

Wethouder Maria le Roy benadrukte dat de gemeente alle mogelijkheden om de nieuwe plannen voor de vaarweg te ondersteunen "met beide handen aangrijpt".

Van Veelen wees tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad van Smallingerland ook op de negatieve signalen rondom de nieuwe vaarweg. "We moeten voor honderd procent achter de realisatie ervan staan en alles in het werk stellen om zover te komen", aldus het CU-raadslid.

Wethouder Le Roy, die een tijdje voorzitter van de belangenvereniging Frisian Ports is geweest, benadrukte het grote belang van de Friese binnenhavens en dus ook die van Drachten.