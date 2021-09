Juf Greetje neemt afscheid van de Meander na 45 jaar

wo 01 september 2021 18.19 uur

DRACHTEN -

Afgelopen week heeft

Juf Greetje de Boer heeft afgelopen week haar loopbaan op de OBS de Meander in Drachten beëindigd. In 1976 behaalde zij haar diploma aan de kleuterkweek te Groningen. Zij startte haar loopbaan op 'De Kiekenhof' te Leeuwarden.

Via een aantal scholen in Tytsjerksteradiel als groepsleerkracht en later als intern begeleider kwam Greetje de Boer in 2013 op de Meander als intern begeleider. Juf Greetje is een bevlogen intern begeleider (en leerkracht) waar het kind centraal staat, altijd op zoek naar de juiste ondersteuning voor ieder kind. "Het welzijn van de leerling staat bij Greetje voorop!" aldus Ruud Wagenmakers, directeur van de basisschool.

Op haar laatste werkdag trakteerde juf Greetje alle leerlingen op een ijsje. Op het schoolplein stond een ijscowagen, waar alle kinderen deze heerlijke versnapering kregen en opaten en dan tegelijkertijd afscheid namen van juf Greetje. Aan het eind van de dag nam het team en enkele genodigden in kleine kring afscheid van juf Greetje.