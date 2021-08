Geslaagd vis-event aan de Eelaan Dokkum

za 21 augustus 2021 14.20 uur

DOKKUM - In samenwerking met HSV Dokkum is zaterdag een vis-event georganiseerd voor kinderen tot en met 14 jaar aan de Suderie (Eelaan) in Dokkum. Deze dag is onderdeel van de ZomerVISkaravaan. Het VIS-event duurde van 09:30 tot 14:30 uur. De organisatie zorgde voor hengels, aas en voer en er was gratis drinken beschikbaar.

Door het hele land vinden in de maanden juli, augustus en september meerdere ééndaagse VIS-events plaats. Op elke locatie is van alles te beleven. Kinderen kunnen hun eigen vistuigje leren maken, op een juiste wijze een vis leren onthaken, leren werpen en alles leren over de biologie van vissen en andere onderwaterdieren.

Onder begeleiding van VISmeesters en VISjuffen konden de kinderen ook zélf vissen! Alle kinderen gingen naar huis met een rijk gevulde goodiebag en kregen ook nog eens gratis vishengel.

Voor het evenement is een speciaal Corona draaiboek ontwikkeld om het evenement zo veilig mogelijk te houden. Daarom was er een grens van 75 deelnemers, terwijl een eerder visevent 150 deelnemers opleverde.

