Echtpaar Rinsma-de Vries 65 jaar getrouwd

ma 16 augustus 2021 19.58 uur

GYTSJERK - Het echtpaar Jan Rinsma (9-6-1938) en Roelie Rinsma-de Vries (2-7-1935) vierden zondag hun briljanten huwelijk. Namens de gemeente bracht wethouder Gelbrig Hoekstra maandag het bruidspaar de felicitaties en bloemen.

Jan Rinsma en Roelie de Vries kennen elkaar van de lagere school in Wyns, waar ze al bevriend waren en veel samen sporten. Zo zaten ze samen op korfbal. De vriendschap werd verkering en in 1956 zijn ze getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel. Na hun trouwen ging het paar in Bartlehiem wonen en kreeg drie zonen en een dochter. Ze wonen nu al meer dan 30 jaar in Gytsjerk.

De heer Rinsma werkte eerst voor zijn vader die in Bartlehiem een kruidenierszaak annex fouragehandel had. Ook mevrouw Rinsma hielp mee in de zaak. Later werd de heer Rinsma vertegenwoordiger bij een groothandel in geneesmiddelen. Hiervoor bezocht hij ziekenhuizen apotheken en apotheekhoudende huisartspraktijken in Noord-Nederland. Mevrouw Rinsma hielp haar vader die beroepsvisser was. Later zorgde zij voor de kinderen.

Het echtpaar was altijd zeer sportief. Samen speelden ze korfbal en deden mee aan oriënteringsritten. De heer Rinsma deed ook aan wielrennen en werd Fries Kampioen. Mevrouw Rinsma werd Nederlands Kampioen bij de oriënteringsritten. Samen fietsten ze veel, vooral tijdens de vakantie. Daarnaast houdt mevrouw Rinsma erg van bloemschikken.

Het 65-jarige huwelijk vierde het echtpaar met een etentje samen met de kinderen.