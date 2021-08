Brandstichting bij Van Der Bijhal in Kollum

ma 16 augustus 2021 11.43 uur

KOLLUM - Afgelopen weekend is er een poging tot brandstichting geweest bij de Van Der Bijhal in Kollum.

Er is geprobeerd een kozijn in brand te steken en zijn een aantal ramen vernield. Het is onbekend of er aangifte is gedaan. Er is behoorlijk wat schade.

