Man aangehouden na Burgernet-actie

di 10 augustus 2021 12.11 uur

HARKEMA - Een 31-jarige man uit Harkema is maandag door de politie aangehouden op verdenking van huisvredebreuk. De man was ergens in het dorp zo maar een woning binnengelopen.

Na het incident heeft de politie om 16.10 uur een Burgernet-actie op touw gezet om het signalement van de man te verspreiden. Alle deelnemers werden gevraagd om uit te kijken naar de man.

Uiteindelijk wist de politie de man dezelfde middag nog aan te houden. Dit werd gedaan na eigen politie-onderzoek waarbij de identiteit van de man werd achterhaald.