Automobilist ernstig gewond na botsing tegen boom

za 07 augustus 2021 16.11 uur

KORTEHEMMEN - Een 23-jarige automobilist uit Beetsterzwaag is zaterdag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Suderskarren bij Kortehemmen. Bij het eenzijdige ongeval raakte de auto door onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom.

Het ongeval gebeurde toen het slachtoffer richting Kortehemmen reed. In de bocht raakte hij de controle over het stuur en botste hij met de rechterzijde tegen de boom.

Bekneld

De hulpdiensten werden om 15.49 uur opgeroepen. De man zat bekneld in het voertuig. De brandweer van Beetsterzwaag en Drachten hebben hem bevrijd uit zijn benarde positie en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Op dat moment landde ook de traumahelikopter bij de plek van het ongeval.

Alleen in voertuig

De weg was vanwege het ongeval enige tijd afgesloten voor het verkeer. In het voertuig zat één persoon. Hij is na behandeling ter plaatse om 16.20 uur per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arts van het Mobiel Medisch Team ging mee in de ambulance.

De politie (Forensische Opsporing Verkeer) is later ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval.

