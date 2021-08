Oud papier in brand gestoken op de Kaden

vr 06 augustus 2021 00.59 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag moest de brandweer van Drachten in actie komen voor een buitenbrand. Naast een container op de Noordkade in Drachten lag oud papier opgestapeld die in brand stond. De brandweer had weinig moeite met het blussen.



Een omstander zag even na middernacht een aantal jongens het oud papier in brand steken en belde meteen 112. Al ruim voor de politie ter plaatse kwam was deze groep alweer vertrokken.