Waterstanden zakken in de regio

wo 28 juli 2021 13.52 uur

BURGUM - De waterstanden blijven zakken in de regio. Dat laat het Wetterskip Fryslân weten. Noardeast-Fryslân kreeg dinsdagnacht opnieuw te maken met neerslag maar dat leverde geen nieuwe problemen op. De waterstanden in het gebied zakken.



"In de laagste delen in het gebied staat het water hier en daar nog steeds op het land. We verwachten zeker tot en met de eerste helft volgende week nodig te hebben om alle water weg te krijgen." aldus het Wetterskip Fryslân.