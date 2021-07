3x waarom een VPN onmisbaar is voor je vakantie

di 27 juli 2021 19.25 uur

LEEUWARDEN - Misschien heb je er nog nooit van gehoord: een VPN, ofwel virtueel privénetwerk. Het is een middel om je privacy en veiligheid te beschermen, zodra je gebruik maakt van het internet.



Maar wat kan een VPN allemaal voor je betekenen voor je vertrek, tijdens je reis en op je vakantiebestemming? Mogelijk meer dan je nu denkt. We leggen het graag even uit.



1. Goedkopere tickets, hotels en huurauto’s

Nog voordat je weggaat kan een VPN je al iets opleveren. Met een VPN verwissel je namelijk je echte IP-adres met een nieuw, ander adres. Dat betekent dat je virtueel kunt \'reizen’ naar een ander land op de wereld en vanuit daar tickets, hotels, appartementen en huurauto’s kunt boeken.



Op VPN.nl vind je meer informatie over betrouwbare VPN verbindingen.



Het voordeel hiervan is dat je vanuit een andere locatie te maken kunt krijgen met lagere prijzen. Dat kan je soms een paar tientjes opleveren op een bedrag van een paar honderd euro. Zo stunten vliegtuigmaatschappijen die vanuit Schiphol vertrekken dikwijls met lagere prijzen voor passagiers uit België. Ook voor huurauto’s kunnen de prijzen per regio afwijken.



2. Veilig internetten via openbare netwerken

Vakantiegangers maken nog al eens gebruik van een gratis, openbaar wifi netwerk, bijvoorbeeld op het vliegveld, bij het hotel, op de camping of in het restaurant. Hier schuilt echter een groot gevaar.



Niet alleen jij, maar ook anderen kunnen namelijk eenvoudig toegang krijgen tot een openbaar netwerk. Dat betekent je op hetzelfde wifi netwerk zit als een potentiële hacker. Deze kan tussen jou en het verbindingspunt naar het internet gaan zitten en zo informatie onderscheppen die door je apparaat wordt verstuurd en ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan creditcard informatie, aanmeldgegevens of e-mails. In het ergste geval kan het openbare netwerk zelfs worden gebruik voor het verspreiden van spyware of malware.



Een VPN biedt een oplossing: de dienst versleutelt namelijk alle informatie die je verstuurt en ontvangt. Informatie die door een hacker wordt onderschept, wordt daardoor praktisch onbruikbaar. Het gevolg is dat de hacker zijn ogen op een ander slachtoffer zal richten, die geen gebruik maakt van een VPN.



Al overtuigd? Bekijk dan hier een overzicht van de beste VPN's van dit moment.



3. Series, films en TV kijken in het buitenland

Een van de dingen waar veel Nederlanders die op vakantie gaan tegenaan lopen, is dat zij geen NPO Start of Plus kunnen kijken, bijvoorbeeld via de tablet of telefoon. Dat komt omdat online series kijken vanuit het buitenland vaak niet is toegestaan. Ook Ziggo Go live TV werkt lang niet in alle landen binnen Europa. Buiten Europa is er helemaal geen ondersteuning.



Een VPN kan hierin een eenvoudige oplossing bieden. Je kunt namelijk verbinding maken met een server in Nederland. Daardoor lijkt het voor je TV-provider net alsof je in Nederland bent. Je kunt dan gewoon live TV kijken of je favoriete programma’s terugzien via de diensten van de NPO. Ook kun je gewoon gebruik blijven maken van het Netflix-aanbod in Nederland.