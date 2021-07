Eis 3 jaar cel voor seksueel misbruik stiefdochter

di 27 juli 2021 16.35 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 51-jarige verdachte die zijn minderjarige stiefdochter vanaf haar zesde tot haar achttiende seksueel zou hebben misbruikt is donderdag een gevangenisstraf van vier jaar jaar waarvan een jaar voorwaardelijk geëist. De verdachte, destijds nog woonachtig in een dorp in Dantumadiel, zou het meisje vanaf 2001 vanaf haar zesde jaar hebben misbruikt.



Seks met stiefvader

Eerst begon het met strelen en betasten, later was er sprake van vergaande seksuele handelingen en uiteindelijk - vanaf haar elfde - zou ze seks met haar stiefvader hebben gehad. Dat was wat het slachtoffer had verklaard en wat ze heeft verteld aan familieleden.



Niet gedwongen

In augustus vorig jaar kwam ze er mee naar buiten. De verdachte bestreed dat hij het meisje vanaf zeer jonge leeftijd heeft misbruikt. Hij ontkende niet dat hij een seksuele relatie met het meisje heeft gehad, maar dat zou pas zijn begonnen toen ze 14 jaar was.

Ook zou het veel minder vaak zijn gebeurd dan het slachtoffer had aangegeven. En hij zou haar niet hebben gedwongen. “Zij liet het toe, ze vroeg ook of ik seks met haar wilde”, aldus de verdachte. Het slachtoffer had verklaard dat ze aanvankelijk dacht dat het erbij hoorde. Later besloot ze eraan toe te geven, omdat de verdachte toch wel deed wat hij wilde.



Hele jeugd kapotgemaakt

De man was verliefd op haar geworden en hij had het gevoel dat dat wederzijds was. Het slachtoffer heeft verklaard dat de verdachte hele jeugd kapot heeft gemaakt. De man is vanwege verschillende stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar en zou langdurig behandeld moeten worden.

Officier van justitie Annemieke Kemkers opperde dat hij het misbruik lijkt te rechtvaardigen door te zeggen dat hij verliefd op het slachtoffer was en er sprake was van een gelijkwaardige relatie.

De rechtbank doet op 10 augustus uitspraak.