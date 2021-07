Gaslekkage bij boerderij in Wijnjewoude

za 24 juli 2021 17.01 uur

WIJNJEWOUDE - De brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken voor een gaslekkage bij een boerderij aan de Opperbuorren in Wijnjewoude. Bij graafwerkzaamheden was er een gasleiding geraakt. Er worden in de boerderij twee appartementen gerealiseerd.

De brandweer heeft de situatie veilig gesteld in afwachting van Liander die het lek later heeft gedicht.