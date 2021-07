Gesloopte huizen maken plek voor 40 nieuwe

vr 23 juli 2021 16.00 uur

DRACHTEN - Aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart in Drachten laat woningcorporatie Accolade 40 energiezuinige, sociale huurwoningen bouwen. Ze komen in de plaats voor de reeds 34 gesloopte woningen. Aannemer Lont uit Sint Annaparochie gaat de gasloge woningen bouwen. Naar verwachting kunnen nieuwe bewoners er eind 2022 wonen.

De woningen krijgen de uitstraling van vroeger en het comfort van nu. De woningen zijn all electric en erg goed geïsoleerd. Er komen twee slaapkamers en een bergzolder. Ook is er een inpandige berging met warmtepomp en een aparte houten berging. De oppervlakte is ongeveer 65 m2. De huur blijft onder de huurtoeslaggrens.

Bewoners dachten mee over de plannen

Alle oudbewoners verhuisden met voorrang naar een andere huurwoning. Oudbewoners die dat willen mogen met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw. Ook konden ze meedenken over de plannen. Begin juli organiseerde Accolade samen met de gemeente en Lont informatiebijeenkomsten voor omwonenden en oudbewoners.

