Auto eindigt in tuin, duo vlucht, één gepakt

di 20 juli 2021 20.33 uur

DRACHTEN - De politie is dinsdagavond massaal op zoek gegaan naar twee inzittenden van een auto. Ze waren met hun auto door onbekende oorzaak in een tuin aan de Geelgorsstraat beland. Dit incident vond omstreeks 19.00 uur plaats.

Eén van de mannen zou het Van Haersmapark zijn ingevlucht en de politie is daarop daar massaal gaan zoeken. Dit gebeurde met politiehonden en agenten droegen uit voorzorg kogelwerende vesten. Ook ging er een Burgernet-actie uit waarin deelnemers werden gevraagd om uit te kijken naar een blanke jongeman van 25 jaar. Hij droeg een blauw gewatteerd jack en een zwart petje.

De politie kon laten weten dat er één man is aangehouden. De plek waar de auto is aangetroffen, is afgezet uit voorzorg. Er zal daar nog onderzoek gedaan moeten worden naar de inhoud in de auto.

