Traumaheli inzet aan de Kletten in Drachten

zo 18 juli 2021 13.06 uur

DRACHTEN - Een fietsster is zondag rond het middaguur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Kletten in Drachten. De vrouw was door onbekende oorzaak ten val gekomen met haar elektrische fiets.

De traumahelikopter is aan het begin van de middag ter plaatse gekomen met het Mobiel Medisch Team. Ook de politie en een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is, na een eerste behandeling ter plaatse, per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval deels afgesloten voor het doorgaande verkeer. Volgens een getuige zou het gaan om een eenzijdig ongeval. Omstanders hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer totdat de ambulance arriveerde.

