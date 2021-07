Deze wordt het niet, welke wel? Kies je favoriet

16-07-2021

DOKKUM - Eén ster, geen ster of heel veel sterren. Hoe gaat de nieuwe gemeentevlag van Noardeast-Fryslân eruit zien? Bekijk de drie ontwerpen en kies je favoriete keuze:

Poll: Wat is jouw favoriete gemeentevlag?

322 stemmen | 3 dagen en 3 uren resterend

De nieuwe vlag (zie bovenaan dit artikel) veroorzaakte een paar maanden geleden veel rumoer omdat de gebruikte ster mensen deed denken aan de jodenster. De gemeente trok het door de raad vastgestelde ontwerp terug na commentaar van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) en het antidiscriminatiecentrum Tûmba.

Nieuwe ster

De ster is in een aantal ontwerpen gebleven maar lijkt niet meer op de Davidster. "Het is nooit de bedoeling geweest om iemand te kwetsen of te beledigen. Daarom is direct besloten om het ontwerp te herzien." aldus de gemeente.

Om tot nieuwe ontwerpen te komen, werd een werkgroep opgericht. Er werden drie (zie bovenstaande poll) ontwerpen gemaakt.

Ontwerp 1

Dit ontwerp is gebaseerd op het ontwerp dat 'Fries om utens' Harold de Haan had ingezonden. Het groen in het wapen verwijst naar het hoofdzakelijk agrarische karakter van de gemeente. De indeling geeft aan dat het om een kustgemeente gaat. De zespuntige ster, met de binnenste hoeken dichter bij elkaar, is het gemeenschappelijke teken van de drie gemeenten.

Ontwerp 2

Het ontwerp laat op banistieke wijze de geografische ligging van de gemeente zien. Een verwijzing naar de Friese vlag is terug te vinden in de zeven banen van de vlag. De basis is de schildverdeling en de kleuren van het gemeentewapen. De smalle golvende baan versterkt de verwijzing naar het water en de andere smalle baan is de weg naast de dijk. Door zijn vormgeving is deze gemeentevlag redelijk uniek.

Ontwerp 3

Ook dit ontwerp is gemaakt met de kleuren blauw, geel en groen. Het groen verwijst naar het hoofdzakelijk agrarische karakter van de gemeente. De indeling geeft aan dat het om een kustgemeente gaat. De samengevoegde gemeentewapens hebben samen elf sterren. Deze zijn terug te vinden in de groene baan. De sterren zijn ook het symbool van de plattelandsgemeente waar de natuur niet wordt verstoord door kunstlicht en 's nacht de sterrenhemel heel goed zichtbaar is.

Na de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad de nieuwe vlag. Het gemeentebestuur heeft als advies meegegeven om de bovenste vlag (met één ster) te kiezen. Op 1 september wordt duidelijk welke gemeentevlag het geworden is.