Fietscrossbaan krijgt upgrade van bijna 60.000 euro

do 15 juli 2021 13.40 uur

NOARDBURGUM - De fietscrossbaan aan de Westersingel in Noardburgum krijgt een flinke upgrade. Fietscrossclub de Heideclub wil de kwaliteit van de verouderde fietscrossbaan verbeteren zodat er weer wedstrijden georganiseerd kunnen worden.

Er komt een nieuw starthek en een verhoogde startheuvel. Zodra de baan verbeterd is, mag de crossclub weer evenementen organiseren. Ze voldoen dan weer aan de eisen van de Nederlands Fietscross Federatie. Deze voorgenomen activiteiten worden veelal in eigen beheer uitgevoerd door de vele vrijwilligers.

Om extra geld in te zamelen is ook een crowdfunding opgezet waarmee al zo'n 700 euro is opgehaald. Eind mei werd het oude starthek al verwijderd.

De totale kosten begroot op 57.754 euro waarvan 10.000 euro betaald wordt via een IMF-subsidie van de provincie Fryslân.

FOTONIEUWS