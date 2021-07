Zeemeermin gered uit water van park Vijversburg

zo 11 juli 2021 13.35 uur

TYTSJERK - De laatste inzet van brandweerman Jan Joustra uit Mûnein werd zaterdagavond een hele bijzondere. Hij moest in actie komen in de vijver van het Bos van Ypey om zijn vrouw, verkleed als zeemeermin, te redden uit het water. Samen met zijn zoon Jacob Jan hielp hij zijn Tjitske snel en veilig op het droge.

Precies 25 jaar lang heeft Joustra ingezet voor de brandweer van Gytsjerk. In juli 1996 begon hij als brandweervrijwilliger in de Trynwâlden. De aanleiding hiervoor was niet mooi. Zijn fietsenzaak werd korte tijd daarvoor getroffen door een brand. De winkel brandde volledig af.

1000 uitrukken

Joustra zag de waarde van de maatschappelijke functie van de brandweer en besloot zich hiervoor te gaan inzetten. Op 1 augustus 2021 is hij precies 25 jaar actief geweest voor de brandweer. Hij maakte 1000 uitrukken mee waarvan zo'n 300 keer als bevelvoerder.

Hechte ploeg

Uiteraard was de gehele brandweerploeg (en vrouwen) zaterdagavond aanwezig bij de reddingsactie in park Vijversburg. Hij liet weten dat hij met pijn in zijn het en vele traantjes afscheid gaat nemen van zijn makkers. Het gaat om een hechte ploeg die aan één blik genoeg hebben om elkaar te begrijpen.

Het hoogtepunt was voor Joustra het samen met elkaar zich inzetten voor de gemeenschap. De avond werd in het park afgesloten met een hapje en drankje.