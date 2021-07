Negatief zwemadvies De Leien te Rottevalle

za 10 juli 2021 10.53 uur

ROTTEVALLE - Voor zwemlocatie De Leien te Rottevalle in de gemeente Smallingerland geldt een negatief zwemadvies. Vanwege een bacteriologische overschrijding is de kans op gezondheidsklachten daar te hoog. Dat heeft de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) bekendgemaakt.

Het negatief zwemadvies is vanaf vrijdag ingesteld. Bij de zwemgelegenheid is met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt. Voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kijk je op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp voor iOS of Android.