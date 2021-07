Amelanders heten nieuwe toerist welkom

vr 09 juli 2021 10.04 uur

NES (AMELAND) - "Welkom in onze wereld." Dat is de naam van de nieuwe campagne van gemeente Ameland. Met de campagne heet gemeente Ameland bezoekers welkom en informeert zij hen tegelijkertijd waar men tijdens een vakantie op Ameland rekening mee dient te houden. De boodschap? Geniet van de rust en de ruimte. Laat je auto staan, stap op de fiets en blijf op de paden.

"Sinds de coronacrisis komen er andere toeristen naar Ameland", vertelt wethouder Theo Faber. "Mensen die normaal naar het buitenland zouden gaan, gaan nu op vakantie in eigen land. We zijn heel blij met alle bezoekers, maar we willen ons eiland graag net zo mooi houden als het is. Daarom zijn we deze campagne gestart."

Rust, ruimte en natuur

Ameland is het eiland waar bezoekers komen voor de rust, ruimte en de natuur. "Vaak zijn mensen zich niet bewust van hun gedrag en soms weten ze niet beter", vertelt Faber. "Zo weten sommige mensen niet dat de duinen beschermd natuurgebied zijn. Wat wij willen zeggen is: geniet en bewonder de mooie natuur, maar blijf op de paden. Honden zijn hier welkom, maar wel aangelijnd."

Ameland zonder auto

Ook nemen veel meer mensen hun auto mee naar Ameland en gebruiken ze hem - eenmaal op het eiland - veel vaker. Faber: "Terwijl je de mooiste plekjes hier toch écht alleen te voet of op de fiets kunt bekijken. Gun dus ook je auto een vakantie. Laat hem staan en pak je fiets of wandel naar de mooie stranden."

Liefde voor Ameland

Hoe kun je als bezoeker het eiland het beste beleven? Op www.liefdevoorameland.nl vinden bezoekers informatie en tips. De informatie wordt ook verspreid via alle grote verhuurders op het eiland, via een video op de schermen op de veerboten van Wagenborg, de bussen van Arriva en social media. 'Welkom is gelanceerd door de gemeente Ameland in samenwerking met Arriva, natuurbeheerders, Staatsbosbeheer, VVV en Wagenborg.