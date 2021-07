'Trots en blij' met fusie Singelland en BHS Gorredijk

wo 07 juli 2021 16.15 uur

DRACHTEN - De besturen van Stichting OSG Singelland en Stichting Burgemeester Harmsma School zijn trots en blij dat de bestuurlijke fusie in relatief korte tijd is gerealiseerd. Beide scholen bieden vanaf 1 augustus een gezamenlijk onderwijsaanbod aan. De start van de fusiegesprekken was in juni 2020. Reden voor de samenwerking is de krimp van het aantal leerlingen, waardoor de diversiteit van het onderwijsaanbond dreigde te verschralen.

Met de fusie is het voortbestaan van de Burgemeester Harmsma School gewaarborgd, vertelt directeur/bestuurder Jolida Voetelink. De nieuwe naam wordt straks BHS Gorredijk. Samen met OSG Singelland telt de school straks vijfhonderd vmbo-leerlingen. Overheadkosten worden straks gedeeld, waardoor meer geld voor onderwijs beschikbaar is. Voetelink: "Dat maakt dat we ons brede onderwijsaanbod kunnen blijven realiseren. Bovendien biedt de fusie met Singelland ons de kans onze eigen visie op onderwijs te behouden." De Burgemeester Harmsmaschool trekt daardoor leerlingen uit de wijde omgeving.

De fusie brengt ook met zich mee dat de uitwisseling van kennis en onderwijs gemakkelijk kunnen plaatsvinden, stellen Jolida Voetelink en bestuurder Pieter Schram van OSG Singelland in Drachten. "Aan goed onderwijs gaat een goede organisatie vooraf en schaalgrootte stelt je naast versterking van kennis en expertise in staat om de bedrijfsvoering efficiënt in te richten. Daarmee speel je middelen vrij die aan onderwijs besteed kunnen worden. Dat is ook de doelstelling van deze fusie: een duurzaam aanbod en het bieden van keuzes in goed onderwijs vlakbij huis."