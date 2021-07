Na moeizame start gaat het steeds beter met Jobinder

di 06 juli 2021 12.26 uur

DOKKUM - Het gaat na drie jaar steeds beter met het mobiliteitsbureau Jobinder in de regio. Dat blijkt uit een evaluatie. Het Mobiliteitsbureau bevestigt dat de start met de centrale niet goed verliep: de automatisering was niet op orde, net als veel basistaken van een Mobiliteitscentrale.

In de huidige situatie zijn er bij de centrale personele wisselingen doorgevoerd en worden afspraken nagekomen. Ook geeft het Mobiliteitsbureau aan dat de vervoerders momenteel niet klagen over de centrale, iets wat in de voorliggende periode regelmatig gebeurde.

Evaluatie

In het eerste halfjaar van 2021 is Jobinder onder de loep genomen door middel van een onafhankelijke evaluatie. Hierin zijn drie aspecten meegenomen: de doelstellingen mobiliteit en leefbaarheid, het financiële aspect en de toekomst van Jobinder.

Conclusie: doorgaan

De conclusie is dat met Jobinder een toekomstbestendig vervoerssysteem is neer gezet dat doorontwikkeld moet worden. Na de zomer bespreken de colleges het evaluatierapport. Er wordt dan ook een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor raden en Staten.

Toekomstbestendig

Significant Synergy heeft in opdracht van Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân de evaluatie uitgevoerd. Aan de hand van jaarrekeningen, beslisdocumenten en diepte-interviews is een beeld ontstaan over het al dan niet doorzetten van Jobinder. Uit het rapport blijkt dat er diverse punten zijn die nog verbeterd kunnen worden, maar dat het systeem voldoende toekomstig bestendig is om voort te zetten en te verbeteren.

Jobinder vervoert reizigers (WMO en leerlingenvervoer) in de regio Noordoost Fryslân. Zij geven aan tevreden te zijn. De bereikbaarheid van de regio is op peil gebleven. Hiermee voldoet Jobinder voor een groot deel aan de gestelde doelstellingen op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid. Doorontwikkeling, het verkennen van mogelijkheden om ritten te combineren of vervoersvormen te combineren, zijn punten van aandacht.

Op financieel gebied is met name in het WMO-vervoer een efficiencyslag gemaakt. Zodra de coronapandemie voorbij is, zal deze verder worden uitgebouwd. Voor het leerlingenvervoer is een dergelijke efficiencyslag er ook, maar door de groei in dit vervoer is daar toch sprake van meer kosten.

Voor wat het Opstapper vervoer betreft is een toename van het vervoer en een navenante toename van de kosten zichtbaar. Toevoeging van het Opstapper vervoer brengt duidelijk een efficiency verbetering met zich mee.

Vervolg Jobinder

Leefbaarheid en mobiliteit zijn de belangrijkste doelen van Jobinder. Om hier nog een beter beeld van te krijgen, start in het najaar een enquête onder de inwoners uit de regio. Daarnaast zal in de tweede helft van 2021 een opzet worden gemaakt van de ontwikkelingen die opgepakt moeten worden om het systeem verder uit te bouwen en te maken tot hét vervoersysteem voor de meer en minder mobiele inwoners van de regio.

De raden en Staten zal een goed onderbouwd ontwikkelbudget worden voorgelegd voor het door ontwikkelen en efficiënter maken van Jobinder.