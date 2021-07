Zes feestelijke weekenden in Dokkum

ma 05 juli 2021 13.54 uur

DOKKUM - In Dokkum is het van eind augustus tot begin oktober feest in de weekenden, met activiteiten voor jong en oud. In de weken van de Admiraal staat ieder week een thema centraal. Het is een samenwerking tussen Admiraliteitsdagen, Stichting Stadsfeesten Dokkum, Stichting Dokkum Cultureel, Lentekriebels en Ondernemersvereniging Dokkum.

De weken van de Admiraal krijgen een sportieve aftrap in het weekend van 28 en 29 augustus, met de start van de Benelux Tour en het bungee-roeien. De binnenstad van Dokkum fungeert vanaf dat weekend als museumhaven met boten en schepen van heinde en verre.

Op 4 en 5 september staat de streek centraal, met de Twirre Streekmarkt en muziek van muziekverenigingen uit de hele regio. Op 11 en 12 september is er een Foodfestival, op 18 en 19 september een Straatfestival met muziek. Op 25 en 26 september is er Historisch Straattheater in de stad. De Weken van de Admiraal eindigen op 2 en 3 oktober met een oogstweekend: een streekmarkt, ambachten en activiteiten voor kinderen staan dan centraal.