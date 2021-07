Insluiper overlopen in Drachten

zo 04 juli 2021 08.53 uur

DRACHTEN - Zondagochtend omstreeks 07.55 uur kreeg de politie een melding van een overval bij een woning aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Meerdere politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse. Echter bleek het niet om een overval te gaan, maar om een insluiper die is overlopen. De insluiper is vervolgens op de vlucht geslagen.

Meerdere politie-eenheden, zowel opvallend als onopvallend hebben een zoekslag gemaakt in de wijk. Er is tot nu toe nog geen verdachte aangehouden. Zover bekend is er geen buit gemaakt bij de insluiping.