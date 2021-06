Man (59) opgepakt na reeks valse 112 meldingen

di 29 juni 2021 09.29 uur

DOKKUM - Een 59-jarige man is vorige week door de politie opgepakt nadat hij een periode lang valse 112 telefoontjes had gepleegd. De laatste valse melding betrof een 'auto te water' langs de Tichelwei bij Dokkum op 21 juni.

De man deed de afgelopen tijd meerdere malen melding van (zeer) ernstige incidenten, zoals ongevallen waarbij voertuigen en personen in het water zouden liggen. Elke keer rukten de hulpdiensten voor niets uit.

Frustratie

Niet alleen de politie en de ambulance maar soms ook de brandweer, de traumaheli en bergingsbedrijven. "Dit heeft geleid tot veel inzet en de nodige frustratie bij hulpverleners als bleek dat het (wederom) om een valse melding ging." zo laat de politie weten.

De laatste valse 112 melding werd op 21 juni gedaan. Omstreeks 19.30 uur werd gebeld met de melding dat er een auto te water zou zijn geraakt langs de Tichelwei bij Dokkum.

Telefoon in verborgen ruimte

De politie had al een vermoeden dat de 59-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân de dader kon zijn. De man werd die keer bij de Tichelwei gezien en gecontroleerd. In de auto waar de man in reed werd een telefoontje gevonden in een verborgen ruimte. Na onderzoek bleek dit één van de telefoons was waar de meldingen mee gedaan werden.

De man is door de politie aangehouden en verhoord over de zaken. Hij bekende de valse meldingen gedaan te hebben en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.