Eerste horecanacht ontsierd door steekincident

za 26 juni 2021 04.12 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag mochten de kroegen in Nederland weer open. De kroegen in Drachten vormden hierop geen uitzondering. Maar meteen deze eerste nacht ging het al mis op de kaden.

In een kroeg aan de Zuidkade zou ruzie zijn ontstaan. Dit is buiten tot een handgemeen gekomen. Hierbij zou een jongeman met een glas zijn gestoken. De ter plaatse gekomen ambulance heeft hem na controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie was met meerdere voertuigen ter plaatse. De agenten hebben op de Zuidkade gesproken met getuigen om de situatie in kaart te brengen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Tijdens de afhandeling van het incident ontstond er een discussie tussen een omstander en een van de agenten. De man werd gesommeerd de kaden te verlaten. Ook een duw in de goede richting mocht niet baten. De man begon hierop de agenten te beledigen. Hierop werd hij aangehouden en overbracht naar het bureau.

Voor zover bekend verliep de nacht op dit incident na wel gezellig.

