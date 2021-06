Fietsster ten val Holwerderweg Dokkum

wo 23 juni 2021 18.30 uur

DOKKUM - Woensdagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Holwerderweg in Dokkum. Er bleek een fietsster te zijn gevallen op het fietspad ter hoogte van de Ee brug. De fietsster is mogelijk geschrokken of aangetikt door een afslaande auto.

De vrouw werd in een ambulance onderzocht maar hoefde niet vervoerd te worden. Het verkeer op de Holwerderweg ondervond enige tijd hinder van het voorval.