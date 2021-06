Virtuele tour Statenzaal ter ere van 125-jarig jubileum

wo 23 juni 2021 11.22 uur

LEEUWARDEN - De Statenzaal bestaat 125 jaar. Ter ere van dit jubileum wordt de zaal een jaar lang opengesteld voor alle inwoners van Friesland. Vanaf heden is het ook mogelijk om digitaal een rondje te lopen door deze historische zaal. In totaal worden er zeventien details uitgelicht met informatie over de vaste vergaderlocatie van Provinciale Staten. Voorafgaand aan de Provinciale Statenvergadering heeft de griffier, in het bijzijn van de fracties, de virtuele tour onthuld.

Door de coronacrisis was en is het voor veel mensen niet mogelijk om een bezoek aan de Statenzaal te brengen of een rondleiding te volgen. Met de virtuele tour is het alsnog mogelijk om een indruk van deze historische zaal te krijgen. Ook mensen van buiten de provincie én buiten Nederland kunnen de zaal bezichtigen. De tour is namelijk beschikbaar in het Fries, Nederlands en Engels. Je kunt de tour bekijken via de provinciale website.