Vrouw gewond na val op Harddraversdijk

di 22 juni 2021 19.08 uur

DOKKUM - Een vrouw is dinsdag lichtgewond geraakt na een val op de Harddraversdijk in Dokkum. Even na 16.00 uur kwam de politie en een ambulance ter plaatse voor eerste hulpverlening. Na een behandeling in de ambulance werd duidelijk dat de vrouw niet mee hoefde naar het ziekenhuis.

De vrouw is door bekenden of familie opgehaald vanaf het de plek waar ze opgevangen was door de ambulance.