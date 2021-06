Fietser gewond bij aanrijding met auto

za 19 juni 2021 10.38 uur

DRACHTEN - Een 72-jarige fietser is zaterdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Moleneind in Drachten. De fietser was hard ten val gekomen en hierbij gewond geraakt. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

