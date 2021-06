D66 Smallingerland kiest Roy Postma als lijsttrekker

vr 18 juni 2021 10.48 uur

DRACHTEN - De 25-jarige Roy Postma is verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van Smallingerland in 2022. Dat maakte de partij donderdag bekend. Postma is op dit moment fractievoorzitter van de tweekoppige fractie in de raad en werd in 2018 verkozen.

De leden van de afdeling in Smallingerland hebben Postma unaniem verkozen en daar is hij blij mee: "Ik bin tige grutsk. De gemeenteraad kan wel wat ambitie gebruiken en ik ben blij dat mijn partij mij daarin vertrouwt".