Brandweer blust rietbrand De Breedte Wierum

ma 26 april 2021 16.05 uur

WIERUM - Het brandweerkorps van Ternaard en twee blusgroepen van de brandweer Dokkum werden maandagmiddag iets na half drie gealarmeerd voor een rietbrand aan 't Skoar in Wierum.

Ter plaatse bleek op De Breedte langs de Opfeart over een lengte van zo'n 150 meter de rietkraag in brand te staan. De brandweer van Ternaard kon met de tankautospuit bij de brand komen en heeft de brand geblust. De brandweer van Dokkum kwam nog wel ter plaatse maar ze hoefden niet in actie te komen.

