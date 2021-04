2,5 jaar cel voor verkrachting meisje van 14

vr 23 april 2021 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige oud-inwoner van Drachten is wegens verkrachting van een minderjarige veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De man heeft in de nacht van 26 op 27 juli 2017 het toen veertienjarige slachtoffer mee naar huis genomen, waar hij tegen haar wil seks met haar heeft gehad.

Het meisje was samen met een leeftijdgenote weggelopen uit een jeugdinstelling. De 35-jarige man en nog een man namen de meisjes mee naar huis waar het slachtoffer in de douche werd verkracht. De andere onbekend gebleven man heeft daarna het meisje ook nog verkracht. Het andere meisje was bang, ze durfde niets te doen omdat er een mes op tafel lag.

De rechtbank rekent het de verdachte extra zwaar aan dat hij het meisje ook nog heeft gefilmd en dat hij misbruik heeft gemaakt van een kwetsbaar minderjarig slachtoffer dat was weggelopen uit een jeugdinstelling. De rechtbank kwam - in tegenstelling tot de officier - tot de slotsom dat er wel degelijk sprake is geweest van verkrachting. De rechtbank ging om die reden een heel eind boven de eis uit.

De verdachte kwam niet naar de zitting. Hij heeft een tijdje vastgezeten in Duitsland en is in november 2019 uitgezet naar Nigeria. De man ontkende tegenover de politie het meisje verkracht te hebben.