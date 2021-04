Achtkarspelen wil 1500 huizen bouwen in tien jaar

vr 23 april 2021 11.59 uur

BUITENPOST - Er moeten in de komende tien jaar 1500 woningen worden gebouwd in de gemeente Achtkarspelen. De gemeenteraad nam donderdagavond bijna unaniem een motie aan met deze opdracht voor het college van B&W. Alleen PVV stemde tegen.

De politieke partijen vonden 648 huizen niet erg ambitieus. Dit aantal stond in de huidige woningbouwprogrammering tot 2030. De raadsleden willen dat het gemeentebestuur in actie komt om snel veel nieuwbouw te realiseren in de gemeente.