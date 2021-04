Straten rondom getroffen snoepfabriek vrijgegeven

vr 16 april 2021 09.14 uur

DRACHTEN - Alle straten rondom de door brand getroffen snoepfabriek Continental Candy Industries aan de Bolder in Drachten zijn rond 9.00 uur weer vrijgegeven. Een zeer grote brand zette diverse loodsen in de as. De loodsen werden hierbij verwoest en vanwege het bluswerk werd een aantal straten afgezet. Het nablussen zal nog tot ongeveer 12 uur.

Plastic en roetdeeltjes

Er komen bij de gemeente Smallingerland diverse meldingen binnen van inwoners bij wie roet - en plasticresten zijn aangetroffen in de tuin. De brandweer geeft aan dat als roetdeeltjes en plastic wordt aangetroffen, dan dit gedeponeerd kan worden in de grijze container voor restafval. Was daarna goed de handen.