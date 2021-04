Grote uitslaande brand bij snoepfabriek in Drachten

vr 16 april 2021 04.32 uur

DRACHTEN - Een gebouw van een snoepfabriek is donderdagnacht verwoest door een grote uitslaande brand. De brandweer werd voor het eerst om 1.47 uur opgeroepen voor de brand aan de Bolder in Drachten.

Bij aankomst van de brandweer stond het pand in lichterlaaie. Er werd gelijk opgeschaald waardoor er meerdere brandweervoertuigen ter plaatse kwamen. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling.

De brandweer is urenlang bezig geweest met blussen. Er moest zelfs een tweede peloton (4 brandweerauto’s extra) opgeroepen om te assisteren bij de brand. Er is verder een NL-alert afgegeven voor de omgeving om de rook van de brand over Drachten trok. Het advies was om ramen en deuren gesloten te houden. Daarnaast kwamen er asdeeltjes naar beneden in onder andere de wijk de Trisken.

FOTONIEUWS