Ramkraak bij geldautomaat in Opende

do 08 april 2021 15.06 uur

OPENDE - Een geldautomaat is woensdagnacht het doelwit geworden van plofkrakers. De ramkraak vond omstreeks 2.40 uur plaats bij MFC De Veste aan de Verbindingsweg 7 in Opende. Een toegangsdeur werd flink vernield.

De politie laat weten dat bij de plofkraak geen buit is gemaakt. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of heeft iemand camerabeelden. De politie roept deze getuigen op om zich te melden via 0900-8844 of via 0800-7000.