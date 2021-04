Nieuw- en verbouw verzamelcentrum kalveren kan los

wo 07 april 2021 11.41 uur

HOUTIGEHAGE - De toestemming voor de vernieuwing van het export- en verzamelcentrum De Skieding in Houtigehage heeft ontzettend lang op zich laten wachten. Daardoor zijn de bouwkosten enorm gestegen. Initiatiefnemer Klaremelk BV uit Ermelo kampte ook nog eens met de gevolgen van de stikstofuitspraak, die nieuwbouw bemeoilijkt. De eerste aanvraag kwam in 2016 bij de gemeente Smallingerland.

"Het heeft ontzettend lang geduurd", liet woordvoerder Steven van Westreenen van het gelijknamige ruimtelijk adviesbureau uit Barneveld tijdens de Ronde Tafel in Smallingerland dinsdagavond weten. "De familie Klarenbeek is als initiatiefnemer blij dat het voorstel nu bij de gemeenteraad ligt en er eindelijk een verklaring van geen bedenking kan worden afgegeven", Over twee weken neemt de raad het definitieve besluit. Burgemeester en wethouders adviseren om akkoord te gaan.

Het export- en verzamelcentrum van Klarenmelk BV is eigendom van de familie Klarenbeek uit Ermelo en al langer aan De Skieding op de grens van de provincies Groningen en Friesland gevestigd. De eigenaren willen op de te vernieuwen locatie 675 kalveren van circa twee weken oud opvangen. Ze worden maximaal 24 uren achtereen in groepshokken met stro opgevangen. In die periode kunnen ze van de reis bijkomen en worden ze onder andere op grootte, ras en type geselecteerd en gesorteerd. Na een etmaal worden de dieren naar een afmestlocatie elders in Nederland gebracht, waar ze ongeveer acht maanden verblijven.

De vernieuwing en uitbreiding van de bestaande bebouwing van het agrarische export- en verzamelcentrum is noodzakelijk om ook in de toekomst exploitabel blijven, aldus de initiatiefnemers. Behalve een gebouw met hokken voor de 675 kalveren komen er ook kantoren, een kantine, laad- en losdok en andere voorzieningen. In een overdekte spoelplaats voor het reinigen van veewagens komen grote reinigings- en ontsmettingsinstallaties. Verder wordt onder andere een opslag voor 700 m3 mest gerealiseerd.

Het vernieuwde centrum voldoet straks aan alle eisen van duurzaamheid en dierwelzijn, aldus Van Westreenen in reactie op vragen van SP’er André van Leeuwen, die naar de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor kalvertransport informeerde. "Het plan voor de nieuw- en verbouw in Houtigehage voorziet juist in het welzijn van dieren. De opvang wordt goed geregeld. De familie Van Klarenbeek is een van de voorlopers als het om deze zaken gaat", aldus Van Westreenen.